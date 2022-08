Het is wéér zover: deelscooter van Go Sharing in Amersfoort gaat in vlammen op

De brandweer rukte uit en arriveerde toen de deelscooter nog in de fik stond. ‘Gelukkig was het accupakket nog niet ernstig beschadigd en konden we de brand snel blussen’, schrijft de brandweer van de brandweerpost in Amersfoort-Noord op haar Facebookpagina. Sinds de deelscooters van Go Sharing in Amersfoort staan, de eerste proef begon in november 2020, zijn er al tientallen uitgebrand.