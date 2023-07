Het is zomer, en dus duikt blauwalg plots weer op: wat is het eigenlijk voor bacterie?

Zomer: lekker weer, vakantie en... overal blauwalg. De blauwgroene gloed duikt inmiddels weer op meerdere plekken in de regio op. Zo was het vorige week nog raak in de vijvers in de wijk Overhees in Soest. Maar wat is dat eigenlijk, blauwalg?