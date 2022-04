‘Het klopt daar voor geen kant’, weten bewoners al jaren: eindelijk valt politie duister autobedrijf binnen

En wéér brengt meest succesvol­le luiaardkop­pel van Europa een kindje voort in DierenPark Amersfoort

In DierenPark Amersfoort is vandaag een luiaardje geboren. De baby was opnieuw afkomstig van de Amersfoortse luiaards Amaka en Quasimodo. Zij blijven daarmee het meest succesvolle luiaardkoppel van Europa.

19 april