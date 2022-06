Het kost wel wat (3 miljoen), maar nu heeft Amersfoort eindelijk twee grote stadsgezichten van Van Wittel

Het ene doek toont de Tiber in Rome, het andere de haven van Napels. Volgens Paul Baltus, directeur van museumstichting Amersfoort in C, zijn het ‘sleutelstukken’ in het oeuvre van Caspar van Wittel (1653 - 1736). Als Gaspare Vanvitelli maakte de in Amersfoort geboren schilder in Italië furore met stadsgezichten.

De aangekochte olieverven zijn afkomstig uit een Engelse privécollectie. De nazaten van John Astley, die de werken in 1714 in Italië aanschafte, wilden aanvankelijk niet verkopen, aldus Baltus. ,,Maar na enig aandringen kregen we een voet tussen de deur.’’

De Vereniging Rembrandt stond garant voor 70 procent van het aankoopbedrag. Mede dankzij bijdragen van onder meer het Mondriaan Fonds, het Amersfoortse OVF/Fonds Bos, Sociaal Cultureel Fonds De Amersfoortse en de Vrienden van Van Wittel lukte het om de rest van de ruim drie miljoen euro bij elkaar te krijgen.

Concurrentie

In 2020 greep Amersfoort mis op een veiling in Londen. Van Wittels Gezicht op Venetië ging voor 1,3 miljoen euro naar een andere bieder. En ook vorig jaar lukte het niet om bij Christie’s een Van Wittel, Zicht op Sante Maria della Salute getiteld, te bemachtigen. Baltus: ,,We zijn tot de conclusie gekomen dat we niks te zoeken hebben op veilingen. Daar concurreer je met particulieren die meer kunnen bieden.’’

In 2017 lukte het wel om een kleine gouache, een stadsgezicht van Amersfoort met een prominente plek voor de Koppelpoort, aan te kopen, voor 240.000 euro.

De nieuwe aanwinsten zijn vanaf 5 juli in Museum Flehite te bewonderen, als onderdeel van de overzichtstentoonstelling ‘Ander Licht op Withoos’. Mathias Withoos was de leermeester van Van Wittel. Na afloop van die expositie, in september, zullen de twee schilderijen een restauratie ondergaan.

