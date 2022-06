Het leukste aan gezichten schminken volgens Merel? ‘Waar ik ben is het altijd feest’

Schminck en grime is Merel met de paplepel ingegoten: haar moeder was namelijk ook grimeur. Al van kinds af aan kwam ze er daardoor mee in aanraking, letterlijk. ,,Ik was altijd mijn moeders proefkonijn, ze probeerde allerlei looks op mij uit. Mijn moeder deed theatergrime, markten waar ze kinderen schminkte en make-up voor lokale televisie en toneelverenigingen. Toen was het nog helemaal niet zo bekend in Nederland, zij is daar een beetje mee begonnen.”