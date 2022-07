Het loopt storm bij de boerderijwinkel na boerenprotesten: ‘Ik steun jullie, hoor’

Geen boerderijwinkel of er wappert buiten wel een omgekeerde Nederlandse vlag of protestspandoek. Wie de plaatselijke boer wil steunen of gewoonweg op zoek is naar supervers, weet de weg naar de winkeltjes op het erf inmiddels haarfijn te vinden. Het nieuwste topproduct in de verkoop? Met stip op 1: de boerenzakdoek.