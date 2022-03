Hier leer je zelf een robot programmeren (of wat je met een 3D-printer of lasersnijder kunt doen)

EVEN VRAGEN AANOoit zelf een robot willen programmeren of je eigen huis van allerlei leuke technische snufjes voorzien? Maak je slimme meter nóg slimmer of werk met een 3D-printer of lasersnijder. Stichting Hackerspace Bitlair en De Jonge Onderzoekers Amersfoort (DJO) houden er op zaterdag 26 maart een open dag over.

Hoe is het jullie de afgelopen tijd vergaan?

,,We hebben gezien de maatregelen al het mogelijke gedaan wat we konden. Onze mensen hebben duidelijk weer behoefte aan onderling contact. Sinds afgelopen maand zijn we de boel weer aan het opstarten. Voor zowel De Jonge Onderzoekers Amersfoort (van 11 tot 18 jaar) en Hackerspace Bitlair (vanaf 18 jaar).”

Waarom een Open Dag?

,,Meer dan ooit werken we samen, wisselen we spullen en ervaringen uit en leren van elkaar. Dat willen we graag delen met de buitenwereld. De open dag is een ontdekkingstocht naar (on)mogelijkheden. Kom vooral kijken.”

Wat is jullie doelgroep?

,,Heel divers, een jonge student laat zien wat hij allemaal met robotica kan, maar ook iemand die al dertig jaar bij IBM gewerkt heeft en zich op metaal bewerken stort. Er wordt een printplaat ontworpen die in China geproduceerd wordt. Domotica (huisautomatisering) is sterk in opkomst, er zijn meerderen die zich daar mee bezighouden. Op deze manier kunnen we grenzeloos van elkaar leren.”

Het sociale aspect?

,,We zijn opgevoed met de soldeerbout in de hand, daarnaast is het een gezellig samenzijn, naast alle projecten eten we samen of organiseren een thema-avond of barbecue. Na een werkdag op een ontspannen manier tijd aan je hobby besteden en dat levert in veel gevallen ook nog vriendschappen op.”

En de techniek?

,,Die ontwikkelingen schrijden voort, we hebben meerdere 3D-printers en een lasersnijder staan. Leef je erop uit en kom er achter wat er mee kan. Geïnteresseerden van alle leeftijden zijn van harte welkom.”

