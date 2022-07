Hier vierden de nazi’s hun feestjes, straks lopen er ruim honderd ouderen rond

Nu het bestemmingsplan is goedgekeurd door de gemeenteraad, kan de verbouwing van het rijksmonument, dat door de nazi's gebouwd werd in 1940, beginnen. Het gebouw is in 2018 van het Rijk gekocht door de combinatie IQNN uit Den Haag en Schavast BV uit Hasselt. Woordvoerder Albert Jan Gerritsen: ,,Onze planning is in het vierde kwartaal te starten met de bouw en daarna circa twee jaar bezig te zijn.’’