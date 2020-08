Hier werden al 2500 beesten begraven: ‘Rouw om een huisdier wordt zwaar onderschat’

VIDEO Gepeste Suze (9) uit Spakenburg bedolven onder duizenden lieve berichten na harten­kreet moeder

10:18 ‘Je bent lelijk’, ‘je stinkt’, ‘je bent vies’. Suze ter Haar (9) uit Spakenburg hoorde dit soort opmerkingen zó vaak, dat ze er zelf in ging geloven. Nu sturen duizenden haar berichten over dat ze juist lief en mooi is. Allemaal dankzij een emotioneel Facebookrelaas van moeder Angelique (38).