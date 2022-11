Hij komt, hij komt... Sinterklaas welkom geheten door duizenden uitzinnige kinderen bij Eemhaven

Wie wil er anno 2022 nog een boerderij? André (57) wel, maar ondanks tien jaar getouwtrek mag het niet

Helpt dat, tien jaar de blaren van je tong praten en procederen tegen de gemeente en de provincie om je wens uitgevoerd te krijgen? Voor boer André van Dorresteijn (57) uit Soest is het antwoord sinds woensdag een keihard nee. Zijn vurige wens, de bouw van een nieuwe boerderij in de Soester polder, is door de Raad van State definitief de grond in geboord. ‘Mijn vertrouwen in de overheid is weg’.

10 november