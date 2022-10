Hij komt, hij komt... weer naar Paleis Soestdijk: pieten inspecteren toekomstig logeeradres

De Sint en zijn schimmel Ozosnel zijn nog niet op het landgoed van het paleis gespot. Vermoedelijk is hij in Spanje gebleven om zijn stoomboot helemaal klaar te maken voor zijn vertrek naar Nederland volgende maand. Op 12 november zal hij samen met zijn paard en pieten aanmeren in Hellevoetsluis.

De pieten zijn bezig met de opnames van een nieuwe aflevering van het Sinterklaasjournaal. Daarin wordt elke dag contact gelegd met de Sint over het verloop van zijn reis naar Nederland en de situatie in het pakjeshuis. Het is bekend dat Sinterklaas zijn komst naar Nederland graag voorbereidt door zelf of zijn pieten in het geheim een bezoek te laten brengen aan zijn logeeradres.