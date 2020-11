Hoe Bunschoten de op één na grootste coronabrandhaard van Nederland werd

Bijna nergens in Nederland zoveel coronabesmettingen als in Bunschoten? ,,Dat verbaast me niks’’, zegt Jenny van de Beek (60), als ze de Zeeman in het dorpscentrum uitloopt. ,,Veel inwoners trekken zich er niks van aan. Ik weet van mensen met klachten, die toch gewoon aan het werk moeten van hun baas. En als je kijkt hoe druk het is op de markt en in de supermarkt, zou je haast denken dat er geen coronavirus is.’’