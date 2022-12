Hoe een enorme stapel papier leidde tot een boek over een verborgen parel in Amersfoortse binnenstad

Even beschikte de Amersfoortse binnenstad over een groene oase. Een parkje tussen de Stovestraat en de Valkestraat. Buurtbewoners doopten het ‘De Valkhof’. Na enige tijd moest het plaatsmaken voor woningbouw. Er staan nu tien huizen: prettig voor de vele woningzoekenden, maar toch een aderlating voor de buurt.

Over deze jaren schreef Doke Melman het boekje Buurttuin De Valkhof 2003 - 2016. Melman, beeldend kunstenaar, woont sinds 1989 schuin tegenover de plek waar het parkje ontstond, opbloeide en weer verdween. In tekst en foto’s haalt ze herinneringen op aan de vele activiteiten. De kinderen op de schommel, de glijbaan en in de zandbak. De buurtfeesten, met tafels vol smakelijke hapjes. De opvoeringen van theatergroepen in het kader van het festival Spoffin.

Maar ze schrijft ook over de obstakels. De omwonenden moesten zien samen te werken met de gemeente en de projectontwikkelaar. Een dieptepunt was dinsdagochtend 9 maart 2010, toen bulldozers in alle vroegte het plantsoen begonnen om te ploegen. Werklieden stonden al klaar om met zagen de bomen te lijf te gaan. De politie kwam ter plekke en al snel bleek dat er geen kapvergunning was verleend. De tuin werd in ere hersteld.

Concertzaal en eerste bioscoop

Tot 1996 was de plek nog bebouwd; er stond onder meer het pand van sociëteit ’t Valkje, ook wel bekend als ‘De Vereeniging’. Het fungeerde als concertzaal en Amersfoorts eerste bioscoop. Tegenwoordig was op z’n minst de statige gevel behouden gebleven. Maar in 1996 werd het gesloopt, waarna een periode volgde van verloedering en overlast door drugsgebruikers en foutparkeerders.

De buurt greep in. De officiële opening van De Valkhof was op 3 juli 2003, in aanwezigheid van wethouder Ineke Geluk, grondeigenaar Evert Schoonderbeek en buurtbewoner Huub den Rooijen. Exact dertien jaar later, op 3 juli 2016, werd het grote afscheidsfeest gevierd.

Melman was een paar jaar penningmeester, maar had in de praktijk meer taken; een daarvan was het dagelijks openen en sluiten van het hangslot bij het hek. Ze besloot dit boek te maken toen ze een enórme stapel met archiefmateriaal kreeg; in combinatie met haar eigen herinneringen genoeg stof voor een boekje.

