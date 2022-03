Hoe een leuk oud plantenboekje leidt tot een bloeiende business voor Daniëlle en dochter Renée

#033 Karen zei speelgoed­win­kel vaarwel en geeft zich nu over aan creatieve impulsen: ‘En maar maken, heerlijk’

Als Karen Pompe (61) een beeldend werk onder haar handen ziet groeien, is ze volmaakt gelukkig. Geef haar een foto en ze blaast die, gebruikmakend van papier, garen, textiel en kleur, nieuw leven in. Binnenkort start haar mixed media-workshop in ’t Lou-vre in Soest.

27 februari