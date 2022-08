Hoe een ruzie over een kapotte tent Fiens vakantie tot een aflevering van De Rijdende Rechter maakte

Oorzaak instorten plafond hotel in Soest nog steeds een raadsel: ‘Hoe dan ook extra maatrege­len’

Hotel-restaurant Het Witte Huis in Soest heeft nog geen idee wat precies de oorzaak is van het instorten van een plafond, vorige maand. Het hotel is gewoon open, maar sinds de instorting zijn de keuken, ontbijtzaal en enkele kamers verboden terrein. ,,We hopen dat we snel weer ontbijt kunnen serveren aan onze gasten.’’

12 augustus