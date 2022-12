Hoe heet zo’n rode knop in het Nederlands? Agnes geeft Eritreeër Frezghi het antwoord: ‘Noodstop’

Topfitte Niels (60) ging op loodzware missie in Mali, nu geeft hij an­ti-stresstrai­ning aan tbs’ers

Vlak voordat hij met pensioen ging, nam Niels Morpey op eigen verzoek als aalmoezenier deel aan een loodzware VN-missie in Mali. Ze vonden hem daarvoor eigenlijk al te oud, maar de Hoevelaker (60) is nog topfit. ,,Ik loop tien halve marathons per jaar. Dat is een afstand die ik in ongeveer anderhalf uur zonder eten en drinken kan afleggen.’’

