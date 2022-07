Hoe kwam meest linkse stadsbestuur van Amersfoort in járen tot stand?

RECONSTRUCTIE Vanuit het niets zó in het Amersfoort­se stadsbe­stuur: het politieke wonder van Partij voor de Dieren

Het is nog maar anderhalf jaar geleden dat de Partij voor de Dieren zich meldde in Amersfoort om voor het eerst mee te doen met de gemeenteraadsverkiezingen. En nu maakt ze deel uit van het stadsbestuur en levert de partij een wethouder. Hoe drong de Partij voor de Dieren zó snel door tot de macht? En hoe stabiel is deze nieuwkomer? Reconstructie van een politiek sprookje, dat werkelijkheid is geworden.

30 juni