Hoe serie-inbreker herkend werd aan zijn werkwijze (en een politiehond daar een einde aan maakte)

Felle brand verwoest viskraam in Bunschoten, politie moet dekking zoeken vanwege explosie

Een viskraam is in de nacht van dinsdag op woensdag in Bunschoten-Spakenburg in vlammen opgegaan. Tijdens de brand vond ook een explosie plaats, vermoedelijk vanwege gasflessen. De brandweer was lange tijd bezig met het blussen van het vuur.

11:33