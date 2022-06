Hoe Sissi (34) als een ‘stuk vuil’ werd achtergelaten op een parkeerplaats bij een hotel: ‘Jij bent de duivel’

Rechtbank wil snelle behande­ling van moordzaak Eemnes: ‘In het belang van de nabestaan­den’

Het kan nog maanden duren voordat de moordzaak in Eemnes inhoudelijk wordt behandeld. Verdachte P. heeft al bekend dat hij zijn vriendin wurgde in een chalet in het Gelderse Voorthuizen en achterliet in een auto bij hotel De Witte Bergen in Eemnes. Het forensisch dossier moet echter nog worden aangevuld en er ontbreken nog testuitslagen.

6 april