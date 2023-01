Hoe staat het nu met de formatie in Leusden?

Nadat Lokaal Belangrijk een eerste poging deed om een nieuwe coalitie te vormen die op niets uitliep, was het de beurt aan oppositiepartij GroenLinks-PvdA. Donderdag moet er uitsluitsel komen of deze poging wel gaat lukken.

GroenLinks-PvdA stelde vorige week voor om twee externe verkenners aan te stellen: Wilma de Boer-Leijsma, PvdA-raadslid in Eemnes en provinciaal statenlid, en Pim van den Berg, oud-D66 wethouder in Amersfoort. Die zouden met de Leusdense fracties in gesprek moeten gaan over een eventuele deelname aan de nieuwe coalitie en moeten horen welke onderwerpen de partijen hierbij belangrijk vinden.

Het CDA liet vorige week al kritisch uit over dit plan: het zou betekenen dat GroenLinks-PvdA over de gestelde termijn van 12 januari heen zou gaan. Wel schreef het CDA open te staan voor deelname aan een nieuwe coalitie, maar ook zegt de partij ‘een belemmering te zien in de uitingen van diverse partijen die de zittende wethouders van de grootste partijen op voorhand lijken uit te sluiten van een nieuw te vormen college.’

Meerderheid

Hiermee doelt het CDA waarschijnlijk op de wethouder van Lokaal Belangrijk. Deze partij staat met haar anti-windmolen en zonnevelden-standpunt haaks op GroenLinks-PvdA die werk wil maken van de energietransitie. Om een meerderheid te krijgen in de raad, zonder Lokaal Belangrijk, heeft GroenLinks de medewerking van alle zes andere partijen in de raad nodig. Tot nog toe laten de fractievoorzitters weinig los over de voortgang van de gesprekken.

Donderdag moet duidelijk worden of er een nieuwe coalitie onder leiding van GL-PvdA gaat komen. Ook gaat de raad in debat over de achterliggende redenen voor de breuk van de coalitie.

