Hoe tover je een saai basketbalveld om tot een kunstwerk? Laat dat maar over aan JipPiet!

Vlam slaat in de pan bij noodopvang vluchtelin­gen in Soester­berg: woede over gebrek aan privacy

Tot twee keer toe is in de afgelopen dagen de vlam in de pan geslagen bij de aankomst van vluchtelingen op de nieuwe noodlocatie op het Kamp van Zeist in Soesterberg. Drie mannen brachten de nacht buiten door, het brandalarm werd uit woede stukgeslagen en de politie verrichte een arrestatie, nadat een man medewerkers ernstig bedreigde. Reden: onvrede over de sobere opvang zonder privacy.

30 april