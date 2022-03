Hoe twee mannen een bladblazer gebruikten om auto-onderdelen te stelen: ‘Ontzettend brutale diefstallen’

Hij is maar 8 centimeter groot en tóch de plaag van woningbouw­plan­nen in Scherpen­zeel: de poelkikker

In Scherpenzeel komt nog een bijzondere en beschermde kikkersoort voor: de poelkikker. Dit is de allerkleinste soort groene kikker, die in ons land leeft. En dat beestje zorgt voor last bij de bouw van nieuwe huizen.

7 maart