Hoeveel geld krijgt een boer die stopt? 5 vragen over de veelbesproken stikstofregelingen

Kelly en Selina zijn pas 17 en 16, maar werken door ‘lumineus idee’ nu al in de ouderen­zorg

In het laatste jaar van je middelbare school al aan de slag voor een baan in de ouderenzorg? Het kan bij woonzorgcentrum de Koperhorst in Amersfoort. Kelly Boeve (17) en Selina Metaal (16) deden vorig jaar én eindexamen én ondersteunden twee dagen in de week ouderen met dementie. En nu willen ze er hun beroep van maken.