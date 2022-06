Hoevelakense Bos wordt ‘onder de voet gelopen’, hoe los je dit op? ‘Iedereen doet maar wat ie wil’

De wildernis, mídden in Nederland: Bram (67) bouwde een groen paradijs waar uilen en salaman­ders op afkomen

Hij is gepensioneerd bioloog, maar nog niet in ruste. In het Hoevelakense bos bouwt Bram van de Klundert (67) op de 1,5 hectare rond zijn boerderijtje aan een nieuw paradijs. Hij maakt zich ook sterk voor meer biodiversiteit in het Hoevelakense Bos en wil met historische gewassen de historische kwaliteit en de belevingswaarde weer in ere herstellen.

29 mei