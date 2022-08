Hoezo is Femke Bol te jong voor een eigen plein? Fien ziet genoeg redenen waarom het er wél moet komen

COLUMN Fien denkt weleens: ‘Hoe zou het zijn als ik iets compleet anders ga doen?’

‘Werk moet leuk zijn. Het is toch niet gezond om er met zo’n gevoel naar toe te gaan?’ Aldus onze lieve, jongste telg uit het trio. Berber is een aantal jaren jonger dan dat wij zijn. Ons cluppie ontstond toen zij nog een tiener was. Studentenperikelen, eerste banen, break-ups, eerste koophuizen, onzekerheden, we deelden een hoop in de afgelopen acht jaar. Inmiddels is Ber bijna afgestudeerd. Donja en ik zijn al jaren aan het werk.

