Hoge nood in Amersfoort? Dan had je voorheen dikke pech, maar er komen openbare toiletten bij

In dit stukje buitenge­bied lijkt het alsof de tijd heeft stilge­staan: ‘Geld overmaken via internet? Lukt niet!’

Online zomerkleding kopen? Niet te doen voor twaalf gezinnen in het buitengebied van Baarn. Bankzaken regelen via de app of laptop? Thuiswerken? Ergernis alom. De internetverbinding aan het Zuidereind is al jaren om te huilen en bewoners bellen hun oren steevast rood naar KPN. Maar nu gloort er een spikkeltje hoop.