‘Holy shit een geweer’: Enzo Knol vist wapen uit WOII uit Amersfoortse gracht

Piet z'n palmboom is uit de voortuin gejat: ‘Ik zorg er al 30 jaar voor’

12:21 Piet Bams uit Amersfoort is er nog steeds van ondersteboven. In de nacht van dinsdag op woensdag is zijn dertig jaar oude palmboom uit zijn voortuin gestolen. ,,Toen ik hem kocht was het een klein palmpje. Ik heb dertig jaar lief en leed in dit levende wezen gestopt en nu is hij weg", vertelt Bams aan mediapartner Indebuurt.