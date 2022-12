Hond komt om bij uitslaande garagebrand in Achterveld, buren waarschuwen bewoners

Anissa bedenkt zich geen moment als ze een moeder om hulp hoort roepen: ‘Jongetje liep blauw aan’

Dat niet alle helden een cape dragen, bewijst de 37-jarige Anissa Assabbab. Midden in de drukke binnenstad van Amersfoort heeft zij dinsdag het leven van een peuter gered. ,,Hij sloeg blauw aan en het voelde alsof ik een dood kindje aan het reanimeren was. Hij had geen ademhaling meer...”

30 november