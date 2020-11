Honderden condoleances voor doodgeschoten chimpansees: ‘Zo ga je niet met dieren om’

Zangeres Conny Vink (75) was dol op aap Mike na hun optreden bij Mies Bouwman. Nu moet ze 'janken' om zijn dood

7 november Ze was 24 toen ze in 1969 de kleine Mike vertederd in haar armen hield. Aan het warme contact dat zangeres Conny Vink altijd met de chimpansee is blijven houden, kwam dinsdag abrupt een einde. ,,Dit is een verschrikkelijk groot verdriet.’’