Honderden vluchtelingen trekken in oud kantoorpand van zorgverzekeraar: ‘Met dagbesteding en onderwijs’

Oekraïense ambassa­deur onder indruk van fancy fair voor zijn land: ‘Bekogelen ze hier nu hun leraar?’

Voor één dag trouwen met je klasgenoot, je docent bekogelen met slagroom of gewoon een mooi armbandje: Scholieren van het Corderius College bedenken de gekste dingen om geld in te zamelen voor vluchtelingen uit Oekraïne. Maksym Kononenko (42), de Oekraïense ambassadeur, kwam maandagavond in hoogsteigen persoon kijken.

11 april