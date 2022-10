Hondsbrutale overvaller (17) blijft langer vastzitten voor gewelddadige overval in Amersfoort

Personeel Lidl deed het enige juiste bij overval, zegt deze expert: ‘Je weet nooit waartoe ze in staat zijn’

Met een skeletmasker voor zijn gezicht en een steekwapen in de hand, duikt de overvaller op in de Lidl. Hij eist geld en met een handje vol biljetten vertrekt hij even snel als dat ie kwam. Opnieuw is de supermarkt doelwit en wederom blijven tieners in angst achter. ,,Je kan dit alleen voorkomen als je maatregelen treft die nog niet geaccepteerd worden door de maatschappij.”

27 september