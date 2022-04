Hoofdgerecht bij Peter&Selie krijgt dikke plus, maar bij de huisgemaakte cheesecake valt niets te lachen

Hanny en Francien zingen hun longproble­men van zich af: ‘Het maakt blij én het is goed voor de ademhaling’

Zingen is goed voor de mens. Maar wat als je een longprobleem hebt? Dan juist! Twee Amersfoortse vriendinnen, Hanny van Hoeijen en Francien Voss, hebben daarom een speciaal koor opgericht: Just Breathe. ,,We gaan overdag repeteren, ’s avonds slaat de vermoeidheid toe.”

