Hoofdpijndossier plots een stuk dikker: sanering Westdijk loopt zeker een half jaar vertraging op

Sinds de vondst van schadelijke stoffen in sloten rond de dijk in 2016, is de Westdijk hét hoofdpijndossier van het waterschap en de gemeente Bunschoten. De gemeente Bunschoten, boos dat de dijk begin 2016 was versterkt met vervuilde grond, dreigde het waterschap met een hoge boete als de dijk niet op tijd schoon was. Een paar keer is een dwangsom uitgesteld, maar nu is de datum van 1 juli keihard. Als de klus niet voltooid is, moet een boete van 1,5 ton per week worden betaald.