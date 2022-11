Hooglandse staat voor raadsel: van wie is deze in perkje gevonden grafsteen?

update Vermiste Barneveld­se (20) meldt zichzelf bij politie

De politie was dringend op zoek naar een vermiste vrouw uit Barneveld. Voor de 20-jarige vrouw is vrijdagmiddag een Burgernet-melding verstuurd. ,,We maken ons zorgen.” Inmiddels is bekend dat de vrouw zich in de loop van de avond gemeld heeft.

26 november