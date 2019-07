Horecavrouw Michèle (18) uit Soest wint droombaan in 3-sterrenrestaurant

De zomer kan niet meer stuk voor de 18-jarige Michèle van de Water uit Soest. Ze won zondag haar droombaan met het tv-programma The Big Audition. Vanaf september gaat ze als gastvrouw aan de slag bij drie sterren restaurant De Leest in Vaassen.

De studente zit in het derde jaar van de opleiding manager horeca op het MBO Amersfoort. De gewonnen baan moet het perfecte opstapje worden naar de carrière die ze voor ogen heeft. ,,Ik heb echt een passie voor het werken in de horeca. Ik wil graag doorgroeien naar de functie van sommelier en misschien ook wel maître. En op termijn wil ik het liefst mijn eigen fine dining restaurant met een Michelinster.’’

Quote Alles wat ik doe in het restaurant moet gewoon kloppen. Michèle van de Water.

Spannend

Dat ze nu al gaat werken in een sterrenrestaurant vindt ze een hele eer. ,,Ik vind het best spannend, hoor. Daar komen mensen met heel veel geld. Ik moet straks precies weten hoe de etiquette zijn. Alles wat ik doe in het restaurant moet gewoon kloppen. Een goede gastvrouw weet zich altijd aan te passen aan de gasten.’’

Stiekem hoopt ze ook wat te kunnen gaan proeven van de bijzondere gerechten die op drie sterrenniveau geserveerd gaan worden. Of van de wijnen. ,, Ik denk dat ik op deze plek heel veel kan leren over mezelf en hoe ik het later wil doen’’

Eigenaar Jacob Jan Boerma, die jurylid was voor The Big Audition is erg enthousiast over de nieuwe aanwinst voor zijn zwarte brigade. ,,Ik sta verstelt van de kennis die ze nu al in huis heeft en ze is zeer beleefd. Ze heeft de baan verdiend. Ze heeft laten zien dat ze op alle fronten een echte gastdame wil worden in een toprestaurant’’, aldus Boerma.

Wonen

Van de Water: ,,Een beetje nieuwsgierig ben ik trouwens wel naar de bedrijfskleding die ik ga dragen. Ik ben wel al even langs geweest bij het restaurant maar dat was tijdens sluitingstijd. Er werd opgeruimd en gestofzuigd en iedereen liep in zijn gewone kleren.’’

Van de Water gaat niet alleen werken in Vaassen, ze gaat er ook wonen. Een stap die zeker zo spannend is. Via contacten van de eigenaar heeft ze inmiddels een kamer gevonden. Ze kreeg haar eerste baantje in een restaurant van een hotel op haar dertiende en is inmiddels winnaar van meerdere vakwedstrijden.