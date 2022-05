Horrorcomedy over killer-kabouters uit Amersfoort gaat naar Filmfestival Cannes: ‘Superspannend!’

71-jarige vrouw uit Leusden komt om bij ongeluk in Friesland

Een 71-jarige vrouw uit Leusden is dinsdag om het leven gekomen bij een verkeersongeluk in Friesland. Dat gebeurde rond 16.00 uur op de N359 nabij het dorp Wommels, in het zuidwesten van de provincie. De vrouw was te voet en werd aangereden door een auto.

17 mei