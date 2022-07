Hotel de Witte Bergen in Eemnes gaat 25 asielzoekers opvangen

Drugsge­bruik, vernielin­gen en intimida­tie: Nijkerkse jongeren zorgen voor veel overlast (500 meldingen)

Vergeleken met omliggende gemeenten, krijgt de politie in Nijkerk relatief veel meldingen van jeugdoverlast; in 2021 ruim 500 keer. De gemeente vermoedt dat de meldingsbereid in Nijkerk groter is dan elders en dat bewoners en jongeren sterker op elkaar reageren.

2 juli