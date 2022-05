Houten palen moeten ingestorte gevel van woning in Amersfoort overeind houden

Komen er huizen in buitenge­bied Stouten­burg-Noord? ‘Woningnood in Amersfoort is groot’

De woningnood in Amersfoort is nijpend. Locaties voor nieuwbouw raken steeds verder op. Op initiatief van de VVD wendt de Amersfoortse gemeenteraad nu de blik naar het buitengebied van Stoutenburg-Noord om te kijken of hier woningbouw mogelijk is.

