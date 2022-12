Huis gespaard, maar hond Scooby komt om bij brand: ‘Ik dacht: als ik dat hok open, ben ik zelf aan de beurt’

Baarnse kinderen uit arme gezinnen krijgen ‘Kidskaart’: 100 euro in de vorm van cadeaubon

Baarnse kinderen in gezinnen met een inkomen tot 120 procent van de bijstandsnorm krijgen de komende tijd 100 euro in de vorm van cadeaukaarten: de zogenoemde ‘Kidskaarten’. Op die manier hoopt de gemeente Baarn gezinnen met een lager inkomen een steuntje in de rug te geven.

5 december