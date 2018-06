Huis voor jong gezin na noodkreet in DierenPark Amersfoort

VIDEOBas en José Aalders hebben een huis. En dat mag in de krant. Ze slaakten eind mei via social media een noodkreet, omdat ze op straat dreigden te belanden met hun gehandicapte kinderen Roos en Bram. Hun filmpje werd meer dan 13.000 keer gedeeld .

,,We hebben even flink geproost’’, vertelt Bas Aalders, een dag nadat hij en zijn vrouw José een handtekening hebben gezet onder het voorlopige koopcontract van hun nieuwe woning. Het is het slotakkoord van een bijzondere zoektocht naar een huis met speciale mogelijkheden.

Drie weken geleden zette het gezin een zes minuten durend filmpje op social media, opgenomen in de speeltuin van DierenPark Amersfoort. Zittend aan een picnickbankje deed vader Aalders zijn verhaal, dat zelfs veel naaste collega’s niet kende.

Quote Ook mensen die we niet kennen hebben gedoneerd. Dat geeft een warm gevoel. Bas Aalders, papa

Het gezin met twee gehandicapte jonge kinderen dreigde per 1 augustus buiten hun schuld op straat te belanden. Hun huis in de wijk Zielhorst voldoet niet aan de eisen van de thuiszorg, die zowel voor Roos als Bram nodig hebben.

De 5-jarige Bram kreeg een herseninfarct vlak na de geboorte, waarbij een deel van zijn linker hersenhelft is afgestorven. Roos (2) heeft een zeldzame genetische aandoening: het MEF2c-syndroom. Het is niet duidelijk of ze ooit zal kunnen lopen. Ook praten zit er waarschijnlijk niet in.

Volledig scherm Bas en José met kinderen Bram (5) en Lotte (2) in DierenPark Amersfoort. © Facebook

Het huidige huis is niet ‘thuiszorgproof’ te maken, omdat op de benedenverdieping de ruimte ontbreekt voor een slaapkamer en een badkamer voor de kinderen. Het kopen van een huis dat wél is aan te passen aan de voorwaarden voor thuiszorg, bleek schier onmogelijk.

,,De huizenmarkt is zo oververhit, dat we er gewoon niet tussen kwamen. De meeste woningen zijn direct weg. Terwijl wij minimaal een tweede bezichtiging nodig hebben en een uitgebreide bouwtechnische keuring in verband met de aanpassingen ’’, aldus Aalders.

Hoekwoning

De noodkreet om tips en hulp werd via via opgepikt door een Amersfoorts gezin dat op het punt staat om te emigreren. ,,Voordat ze het huis via een makelaar op Funda zetten, benaderden ze ons. En hadden we dus ruimschoots de tijd om een afweging te maken. Het bleek een hoekwoning met een ruime tuin, waardoor uitbouw mogelijk is. Na een paar keer om de tafel waren we eruit. We gaan nu dus echt verhuizen’’, zegt Aalders hoorbaar enthousiast.

Omdat de aanpassingen behoorlijk in de papieren lopen, startte het gezin op advies van vrienden tegelijk met het facebookfilmpje een crowdfundingsactie. De beoogde 30.000 euro zijn nagenoeg binnen.

De inzameling is inmiddels gesloten. ,,Ook mensen die we niet kennen hebben gedoneerd. Dat geeft een warm gevoel. Soms kregen we een negatieve reactie. Dat het makkelijk bedelen was, maar daar heb ik me overheen proberen te zetten. Deze weg moeten volgen is echt niet voor de lol.’’

Het voltallige gezin is inmiddels meerdere keren bij hun nieuwe huis wezen kijken. Roos is te jong om het allemaal mee te krijgen, maar Bram glundert steevast als hij het speelhutje in de voortuin ziet.