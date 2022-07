Huisartsenpost roept op alleen te bellen wanneer noodzakelijk: ‘Meer dan helft is geen echte spoed’

Eenheden uit meerdere regio's af op grote uitslaande brand in schuur in Barneveld, vuur nu onder controle

Aan de Postweg in Barneveld woedde vanmorgen een grote uitslaande brand in een schuur. Rond 09.30 uur kreeg de brandweer een melding binnen van de brand. Er zijn eenheden uit meerdere regio’s opgeroepen om de brand onder controle te krijgen. De schuur is inmiddels uitgebrand en de brandweer is aan het nablussen.

20 juli