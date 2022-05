Hulpdiensten massaal naar Bunschoten-Spakenburg, nadat skûtsje omslaat: ‘Alle opvarenden te water’

Volgens de eerste berichten zouden er iets voor 13.30 uur zestien mensen in het water zijn terechtgekomen. Op beelden is te zien hoe het meters lange zeilschip langzaam kapseist. Veiligheidsregio Utrecht laat weten dat alle drenkelingen uit het water zijn gehaald. ,,Iedereen is in veiligheid gebracht”, aldus een woordvoerder. ,,Zij worden nu door het ambulancepersoneel onderzocht.”

,,Er was wel direct paniek, ja", aldus Sander en William, die het incident zagen gebeuren. ,,Al vrij snel hoorden en zagen we de hulpdiensten, dus dat is top. Dat zorgde er ook voor dat ik niet het water in ben gegaan. Je zag de mensen die in het water terecht kwamen, zichzelf optrekken aan de boot en zo probeerden ze boven water te blijven. Het zag er vanaf de kant best ernstig uit.”

Volledig scherm De skûtsje sloeg rond half twee om in Bunschoten Spakenburg. © William Koelewijn

Wedstrijd

Dit weekend liggen er veel historische schepen in de haven van Spakenburg, omdat de jaarlijkse Zuidwal Wedstrijden worden gehouden. In het programma is te lezen dat de wedstrijd vandaag om 13.00 uur begon en de boten tussen 15.00 en 16.00 zouden finishen.

Volledig scherm Hulpdiensten zijn massaal opgeroepen. © Keistadnieuws

