Hup, terras op! Of toch niet? Virus gooit alsnog roet in het eten: weinig personeel en veel uitval door ziekte

Agenten tekort, weinig horecaper­so­neel: gaan die festivals waar we zo naar snakken wel door?

Reikhalzend kijken we uit naar het komende feest- en festivalseizoen. Grootser dan ooit, dat willen we het liefst. Tegelijkertijd komt de politie honderden agenten tekort en is het personeel schaars. ,,Maar het gaat gebeuren. Iedereen wil zó graag, we zetten de schouders eronder.”

16 februari