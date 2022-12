Iconische Ribhouse Texas in Woudenberg blijft maanden dicht na brand: ‘Dit is ons levenswerk’

MET VIDEO Vader miste zijn vlucht, Mohamed vocht voor kaartjes: nu zien ze Marokko in Qatar geschiede­nis schrijven

Niet alleen Marokko leeft zijn droom, ook Mohamed Boussakouk (28) en Hassan Boussakouk (59). Net voordat hun land in de kwartfinale tegen Portugal de 1-0 scoorde, liepen vader en zoon het stadion in Qatar binnen. En dat terwijl Mohamed zijn vader nét voor de heenreis alleen moest achterlaten. ,,Dat ik óók nog met hem de halve finale kan meemaken, is fantastisch.”

14 december