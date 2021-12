Iemand een glazen huis besteld? Opbouw van Serious Request in Amersfoort is begonnen

COLUMN Jeroen Stomphorst: ‘Geef 3FM en Het Glazen Huis een nieuwe start’

Een jaar of tien later dan gehoopt en gepland gaat Serious Request komende week dan eindelijk beginnen in Amersfoort. Het had de glorieuze terugkeer moeten zijn van het beproefde recept, maar ook hier gooit corona natuurlijk weer aardig wat roet in het eten. Toch hoop ik, for old times sake, op een groot succes.

11 december