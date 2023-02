IJsselmeervogels onderzoekt ‘ernstig voorval’: ‘Dit tolereren we niet, op geen enkele manier’

Bloemetjes van de buurvrouw voor de jarige prinses Beatrix: ‘Ze heeft er jarenlang hard voor gewerkt’

De vlag mag uit. Prinses Beatrix, onze voormalig koningin, mag vandaag 85 kaarsjes uitblazen. Voor trouwe fans, buren en koningshuis-liefhebbers reden om een bloemetje of presentje af te geven bij het hek van haar woonhuis, kasteel Drakensteyn in Lage Vuursche. ‘Ik voel me zelf gewoon een beetje jarig.’

31 januari