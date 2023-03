Imkers slaan alarm, grote aantallen bijen sterven plotseling: ‘Wat is er aan de hand?’

Dit stuurden jullie in: Heerde stuit op eerste kievitseie­ren • (bijna te) succesvol­le inzameling in Hattem

De lente is onlosmakelijk verbonden met het eerste kievitsei, zo bleek ook deze week in Heerde. De ene lezer blijft de pracht van de natuur op de Veluwe zien, een andere is juist dankbaar voor iets bijzonders in de stad. Dat is de selectie lezersinzendingen deze week van de Veluwe en Apeldoorn.