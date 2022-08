In Amersfoort werd een koperen kunstwerk gestolen, maar moeten dieven daar eigenlijk mee?

Daar is ‘ie weer: van Amersfoort­se stadsmuur gestolen koperen kunstwerk (deels) teruggevon­den

Het gestolen kunstwerk genaamd Liquid drawing, wat onderdeel is van kunstroute Up Amersfoort, is deels terecht. Dat meldt curator Henk van den Bosch. De delen van het kunstwerk zijn gevonden in de fietsenkelder van de handhaving in Amersfoort.

22 augustus