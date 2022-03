In de rust van het heidelandschap konden zieke militairen ‘gezonde lucht’ inademen

Mark Wietsma stapt vroegtij­dig in bij Roda’46: ‘Ik voelde toch wel wat extra spanning’

Het was een hectische week bij Roda’46. Dinsdagavond kreeg Dick Kooijman zijn ontslag en een dag later werd Mark Wietsma gevraagd of hij vroegtijdig wilde instappen. Op zaterdag wonnen de Leusdenaren met 3-0 van FC De Bilt. ,,Je neemt een risico, maar ik zie meer voordelen dan nadelen.”

22 maart