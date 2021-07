In het verhuisbedrijf van Mark en zijn familie bestaat geen hiërarchie: ‘Tegenwoordig doe je het sámen’

Botic van de Zandschulp verslaat titelhou­der op Dutch Open: ‘Lekker gevoel, Amers­foorts gravel’

15 juli Botic van de Zandschulp is in vorm. Gisteren overtuigde de tennisser door op het Van Mossel Kia Dutch Open bij ALTA in Amersfoort titelhouder Mats Moraing met 6-3, 7-5 te verslaan. De Veenendaler is op weg naar een plek in de top 100.